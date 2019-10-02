香港反送中情勢升高 卜睿哲：示威者應見好就收

2019-10-02 04:36

〔中央社〕香港警方在中共建國70週年當日，使用實彈擊中1名反送中示威者，情勢再度升高。前美國在台協會主席卜睿哲今天表示，北京勢力非常強大，香港示威者應見好就收，否則恐白白犧牲也得不到勝利。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）選在中國歡慶建國70週年當天，在今天舉辦座談會探討中國在全球漸趨重要的角色，現任研究所資深研究員卜睿哲（Richard Bush）被發現也坐在台下聆聽。

被問及香港最新情勢，卜睿哲活動結束後受訪表示，他過去已批評過反送中運動中較激進示威者。他指出，這群人缺乏策略，對於他們所對抗的中國政府內勢力，也意識不足。

卜睿哲說：「他們不了解的是，有時候最好的做法就是宣布勝利，然後回家去。我認為他們早就該這麼做了。」

關於有說法指出，香港需要革命運動，且需要有人犧牲才能獲得勝利，卜睿哲直指，示威群眾恐怕只會白白犧牲卻得不到勝利。卜睿哲表示：「中華人民共和國是個勢力非常強大的政府，且在它認為必要時有權力干涉香港事務。若香港展開一場真正的革命運動對抗中華人民共和國，我無法想像有可能成功。」

香港反送中運動延燒近3個月後，香港行政長官林鄭月娥終於在9月4日回應運動其中一項訴求，宣布將撤回修訂逃犯條例草案。不過，反送中示威群眾堅持五大訴求缺一不可，並宣告抗爭會持續下去。

卜睿哲隨即在9月12日撰文呼籲，既然林鄭月娥已做出退讓，香港激進示威者應考量香港社會整體利益，展現調解意願。

談及美國眾、參議院外委會上週相繼通過的「香港人權與民主法案」，卜睿哲今日受訪時指出，法案還處於早期階段，內容還有可能變動，但不論最終版本是什麼，也要看法案究竟能改變美國政策多少。

卜睿哲強調，他希望反送中激進示威者，不會將法案的通過解讀成「美國對他們非常強烈支持的表現」。他表示：「若他們這樣（解讀），可能會準備冒他們不該冒的險。」（編輯：陳政一）

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