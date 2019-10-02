反送中一日多起槍響 港警：繼續嚴正執法

2019-10-02 00:15

〔中央社〕香港「反送中」抗爭今天發生多起警方射擊實彈事件，造成至少一名示威者重傷。港警昨天曾出言警告說示威者的行動日趨接近恐怖主義；今天則除了證實開槍，也強調會繼續嚴正執法。

綜合港媒報導，今天下午4時許，在荃灣海壩街有大批示威者和防暴警察發生激烈衝突，期間有警員持手槍以實彈近距離射向一名示威者胸部，造成示威者左肺中彈，子彈卡在心臟左側3公分處位置，肋骨有裂痕，傷情危殆，經手術已取出子彈。

這名示威者後來被證實為一名就讀中五（高二）的18歲曾姓學生，他也是反送中抗爭3個多月來，首名身中實彈受傷的示威者。

另有一批警察在荃灣大河道，遭示威者包圍投擲汽油彈，警員也開槍示警。

除此之外，槍聲也在油麻地響起。下午一輛警車在油麻地窩打老道和彌敦道路口，遭示威者投擲汽油彈和雜物攻擊。警員下車驅趕期間，遭大批示威者圍攻，有警員倒地流血，多名警員拔出配槍，並對空鳴兩槍警告。

據港媒頭條日報報導，黃大仙也傳出有兩名警員曾拔槍，並射擊一枚實彈。

示威者今天的武力也有所提升，除了對警方和港鐵投擲大量汽油彈外，屯門也發生示威者向警方潑灑腐蝕性液體的事件，造成多名警員和記者受傷。

港府晚間曾發新聞公報表示，全港多區發生「暴動」行為，暴徒在各區放火及大肆破壞，呼籲市民留在安全地方，切勿外出。

香港警方晚間也透過臉書證實荃灣的槍擊事件，指大批示威者襲擊警員，警員在警告無效下開了一槍；並強調「警告暴徒立即停止犯法行為，警方會繼續嚴正執法」。

今天出現多起開槍事件似乎有跡可循，警方在昨天（9PM5M0401.CAP [CS] 10/02/19 00:05:27反送中一日多起槍響 港警：繼續嚴正執法〔中央社〕香港「反送中」抗爭今天發生多起警方射擊實彈事件，造成至少一名示威者重傷。港警昨天曾出言警告說示威者的行動日趨接近恐怖主義；今天則除了證實開槍，也強調會繼續嚴正執法。

綜合港媒報導，今天下午4時許，在荃灣海壩街有大批示威者和防暴警察發生激烈衝突，期間有警員持手槍以實彈近距離射向一名示威者胸部，造成示威者左肺中彈，子彈卡在心臟左側3公分處位置，肋骨有裂痕，傷情危殆，經手術已取出子彈。

這名示威者後來被證實為一名就讀中五（高二）的18歲曾姓學生，他也是反送中抗爭3個多月來，首名身中實彈受傷的示威者。

另有一批警察在荃灣大河道，遭示威者包圍投擲汽油彈，警員也開槍示警。

除此之外，槍聲也在油麻地響起。下午一輛警車在油麻地窩打老道和彌敦道路口，遭示威者投擲汽油彈和雜物攻擊。警員下車驅趕期間，遭大批示威者圍攻，有警員倒地流血，多名警員拔出配槍，並對空鳴兩槍警告。

據港媒頭條日報報導，黃大仙也傳出有兩名警員曾拔槍，並射擊一枚實彈。

示威者今天的武力也有所提升，除了對警方和港鐵投擲大量汽油彈外，屯門也發生示威者向警方潑灑腐蝕性液體的事件，造成多名警員和記者受傷。

港府晚間曾發新聞公報表示，全港多區發生「暴動」行為，暴徒在各區放火及大肆破壞，呼籲市民留在安全地方，切勿外出。

香港警方晚間也透過臉書證實荃灣的槍擊事件，指大批示威者襲擊警員，警員在警告無效下開了一槍；並強調「警告暴徒立即停止犯法行為，警方會繼續嚴正執法」。

今天出現多起開槍事件似乎有跡可循，警方在昨天（9月30日）的記者會上便稱收到情報顯示，今天的示威活動在深度與廣度都有升級趨勢，甚至「與恐怖主義越行越近」，並強調警方「已做好準備」，有信心及有能力處理。（編輯：沈朋達/周慧盈）

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