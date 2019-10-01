打擊假新聞 臉書新功能「新聞頁籤」將上線

2019-10-01 16:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為改善假新聞、假帳號氾濫問題，社群網站龍頭「臉書」（Facebook）9月30日證實，將在數週內正式推出「新聞頁籤」（News Tab）新功能，由專業團隊挑選來源可靠的新聞內容，並付費給文章獲採用的新聞機構。

《法新社》報導，「新聞頁籤」欄位將由經驗豐富的記者團隊負責編輯，主要內容為切題、可靠的突發和頭條新聞，有別於以往由演算法決定使用者體驗的作法。

臉書發言人麥爾奎索（Mari Melguizo）指出：「出現在該欄位的新聞機構數量將持續增加。為確保涵蓋各種主題，我們將開始付費給能根據事實，穩定提供原創內容的機構。」《華爾街日報》同日也報導，估計有200家新聞機構的文章會入選該欄位，其中有4分之1的機構將收到酬報。

臉書強調，動態消息（News Feed）主要顯示用戶親友的近況更新和貼文，但「新聞頁籤」除了顯示人工編選的重大新聞外，也會透過演算法偵測使用者的喜好「訊號」，包括追蹤的專頁、與線上新聞的互動狀況，以及訂閱的新聞機構等，來推廣相關新聞。

臉書全球新聞合作夥伴布朗（Campbell Brown）說明，推出新聞頁籤的目的，在於為用戶提供個人化和高度相關的體驗，但用戶看到的大多數內容，仍將由軟體決定。

臉書共同創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）今年4月曾指出，對「新聞頁籤」信心十足，相信約有10％至15％的臉書用戶對此欄位興趣濃厚。據悉，臉書每月活躍用戶已達22億，即多達3.3億用戶對新聞報導有需求。因此，若臉書提供高品質且值得信賴的新聞，一方面可服務希望從專業媒體獲取資訊的用戶，另一方面也能激勵全球的新聞業者自我精進。

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