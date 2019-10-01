川普「電話門」獨家消息 竟由大學生記者率先搶下

2019-10-01 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普因「電話門」事件身陷彈劾風暴，各家媒體皆竭盡所能地尋找新聞，不過近日一則獨家消息，卻由一份大學校園報紙率先披露，打敗其他主流媒體，也讓20歲的大學生記者霍華德（Andrew Howard）受到矚目。

綜合外媒報導，美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）的學生報紙《州報》（State Press），上週率先刊登美國駐烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）辭職的新聞，領先諸如《紐約時報》、《CNN》等大型媒體，讓揭露這項消息的功臣，任職《州報》編輯的霍華德一夕爆紅。

霍華德接受訪問時表示，「真不可思議，我們沒料到這會引起軒然大波」，他說《州報》的競爭對手一向是亞利桑那州內的報紙，「沒想到現在卻登上了世界舞台，我們從來沒有想過可以打敗《泰晤士報》、《美聯社》和《華盛頓郵報》這些媒體。」

美國駐烏克蘭特使佛克爾被控在「電話門」事件裡充當中間人，協助川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與烏克蘭官員聯繫，以施壓烏克蘭政府調查民主黨對手拜登（Joe Biden）的醜聞。

據悉，佛克爾除了是美國駐烏克蘭特使之外，也是亞利桑那州立大學在華府智庫機構「馬侃國際領導力研究所」的執行長。霍華德就是從一位匿名的校內人士取得這一條消息，確定消息無誤後，《州報》於週五（27日）晚間6時15分在網上發表，打贏其他媒體。

霍華德表示，他們當初只是想把全國矚目的大事件與亞利桑那州立大學連結起來而已，沒有想到會得到如此大的消息。一夕爆紅的霍華德週末都在接受《時代雜誌》訪問，「我們發表了新聞，20分鐘後，他們在CNN上談論這件事。」著名的華府記者也在推特上讚揚了《州報》。

霍華德也強調，能刊出這則新聞是團隊合作的結果，他與《州報》的總編輯合作，才能確保這則新聞可以刊登，這裡的工作對年輕記者來說是一個很好的訓練。雖然霍華德仍在忙著處理爆紅以來的各種事，但他希望未來能繼續當新聞工作者。

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