港「光頭警長」自豪是劉備後裔 林卓廷諷：只聽過「扶不起的阿斗」

2019-10-01 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港「光頭警長」劉澤基因7月30日在葵涌警署遭「反送中」示威者包圍，兩度舉起裝有布袋彈的長槍指向人群，被批評極為惡劣，但卻贏得中國網民的大力支持，更受北京當局邀請出席「十一國慶」大典；劉澤基日前接受中國媒體專訪，表明自己是中國人、愛自己的國家，更聲稱自己是「劉備」的後裔。對此，民主黨議員林卓廷今（1）日大酸，劉備後裔我只認識一位，蜀國劉禪！人稱「扶不起的阿斗」，是出了名的昏庸。

劉澤基因舉槍瞄準示威者，而在中國一夕爆紅，大批中國網民讚許他的行為，他更因此受邀出席中國「十一國慶」大典，他27日接受中媒「新民晚報」專訪，表示他將與7名受傷警員及3名警官飛赴北京觀禮。

劉澤基在訪問中還表示，他與太太決定將一對子女送往深圳就學，他認為香港教育是一個很大的問題，因此希望自己的孩子到中國去，長大後會知道自己是中國人，要愛自己的國家。不能像香港一些年輕人那樣，光有知識而沒有正確的價值觀，在他眼裡這相當於「廢人」。

另外，劉澤基在訪談中還提到自己是劉備的後裔；對此，林卓廷在臉書PO文諷刺，劉備後裔我只認識一位，蜀國劉禪！人稱「扶不起的阿斗」，出名昏庸，國破投降後，居然在曹魏政權沉迷享樂，表明「樂不思蜀」。許多網友也紛紛留言表示，「『樂不思蜀』，一針見血」、「快！好走不送！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法