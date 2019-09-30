習近平瞻仰毛澤東 分析：釋放清晰政治訊號

2019-09-30 21:38

〔中央社〕中共建政70週年前夕，習近平等中共領導人30日赴北京「毛主席紀念堂」，習近平向毛澤東坐像三鞠躬，並瞻仰毛澤東的遺容。分析認為，習近平此舉傳達出清晰的政治訊號。

新華社報導，9月30日是中國烈士紀念日，上午10時，習近平等中共領導人在天安門廣場向人民英雄敬獻花籃。敬獻花籃儀式前，「習近平等向毛澤東同志坐像三鞠躬，隨後來到瞻仰廳，瞻仰毛澤東同志遺容，表達對毛澤東同志等老一輩革命家的深切緬懷。」

香港01報導，這是習近平執政以來首次在「國慶」前夕瞻仰毛澤東遺容。先前最近一次是在2013年12月26日，毛澤東誕辰120週年紀念日。

過去中共歷代領導人都曾前往毛澤東紀念堂憑弔，不過從1983年開始，大多都選擇在毛澤東誕辰日前往。報導說，在中國「十一」之前憑弔尚屬首次，政治符號意味明顯。

報導分析認為，習近平是想透過此舉，強調毛澤東作為中共「開國領袖」的歷史地位，強調中共執政的合法性，以及對於社會主義這個「走什麼路，打什麼旗」根本問題的再闡釋。

而「毛澤東—習近平」的歷史傳承在這次瞻仰中再次呈現，也代表習近平時代的開啟─中國出現一名正在有意識繼承毛澤東遺產的政治領袖。

報導說，在中共建政70週年前夕，習近平頻繁到多處紅色紀念地視察。9月12日下午，習近平赴北京香山革命紀念地，官方通稿指，習近平「緬懷毛澤東等革命家的豐功偉績」。

中共理論陣地「求是」則重刊習近平於2013年12月26日在紀念毛澤東誕辰120週年座談會上的講話。 當時，習近平說，毛澤東思想旗幟丟不得。不能把歷史逆境中的挫折簡單歸咎於個人，不能因為他們偉大就把他們像神那樣頂禮膜拜，不能因為他們有失誤就全盤否定。

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