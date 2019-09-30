土耳其高牆齊列440雙黑色高跟鞋 街頭藝術真相令人沉默

2019-09-30 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕近日在土耳其首都伊斯坦堡的繁忙街上，一棟建築物的高聳外牆上整齊排列著440雙款式各有不同、然而顏色一致為黑色的高跟鞋，引起來往的路人駐足觀看。然而，看似奇異的裝置藝術背後，承載的是沉重的議題。

根據《路透》日前（24日）報導，該裝置藝術由土耳其藝術家圖納（Vahit Tuna）所創作，在灰冷的高牆上，整齊排列的440黑色高跟鞋，象徵在去年（2018年）因家庭暴力或是性暴力而致死的土耳其女性，意象相當肅穆。

圖納表示，當人們在街上駐足、凝視該裝置藝術時，突然意識到自己所直視的是血淋淋的傷口，勢必會有一定的衝擊感。圖納表示希望能藉此藝術，引人深思背後意義，提升人們對性暴力議題的意識。

土耳其婦女組織「停止性暴力殺害女性平台」（Kadin Cinayetlerini Durduracagiz Platformu）的報告顯示，2018年被殺害的土耳其女性則上升為440人，僅在當年8月單月，就有49名婦女遭男性殺害。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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