法學教授vs.獄中囚 突尼西亞總統大選10/13素人決高下

2019-09-29 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家突尼西亞將於下個月舉行第二輪總統大選投票，兩位候選人不只是政治素人，其中1位現在竟還被關在獄中。

綜合外電報導，突尼西亞選舉委員會表示，突尼西亞總統大選第二輪投票將於10月13日舉行，屆時民眾將在法學教授賽德（Kais Saied）與正被拘留在獄中的媒體大亨卡魯伊（Nabil Karoui）中抉擇，兩名候選人皆是政治素人。

法學教授賽德不採用傳統的選戰打法，不舉行造勢活動、不印宣傳海報，成功在今年9月15日舉行的第一輪投票中，取得18.4%的得票率；8月時因被指控貪腐而遭拘留的媒體大亨卡魯伊則反其道而行，在全國各地貼滿了宣傳海報，加上他曾透過旗下慈善機構，捐助貧困地區許多物資，也獲得了相當多選民的支持，在9月15日得到15.58%的得票率。

突尼西亞直到2011年阿拉伯之春後，才選出了首位民選總統艾塞布西（Beji Caid Essebsi），而艾塞布西於2014年連任後，今年7月不幸因病去世，故原訂於11月舉辦的總統大選提前舉行。突尼西亞目前約有3分之1的年輕人失業，不少農村地區更是沒有電、沒有飲用水，也沒有學校，慘澹的現況使得執政黨提出的總統候選人在第一輪投票中落敗，有鄉間的選民表示「卡魯伊至少給了我們通心麵，而其他候選人，甚麼都沒做」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法