德黑蘭駐聯合國大使罹癌住院 美拒伊朗外長探視

2019-09-29 02:21

〔中央社〕美國國務院今天表示，只在有德黑蘭當局釋放一名遭拘押美國公民後，美方才會准許伊朗外交部長查瑞夫探視在紐約醫院接受癌症治療的伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇。

國務院發言人告訴法新社：「伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）希望探視接受世界級照護的一位同僚，但伊朗不當拘押多名美國公民多年，讓無法自由探視的親友痛苦不堪。」

發言人又說：「我們已轉達給伊朗代表團，如果伊朗釋放一名美國公民，那項旅行要求就會獲准。」

伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）正在紐約一家醫院接受癌症治療，伊朗外長查瑞夫抵紐約出席聯合國大會。但查瑞夫和其他伊朗官員在美國受到嚴格旅行限制，美方限制他們只能在聯合國總部周邊地區活動。

自從美國總統川普退出2015年簽署的伊朗核子協議，並恢復對伊朗施加制裁後，華盛頓和德黑蘭間的緊張對峙就不斷升高。

在德黑蘭方面，針對美國禁止抵紐約出席聯合國大會的伊朗外長探視在當地住院的伊朗外交官，伊朗今天抨擊美方這項「不人道」決定。

伊朗外長查瑞夫於當天稍後發推文表示，他已透過視訊與塔赫特-拉凡奇溝通。

查瑞夫說：「感謝科技之賜，我能看望並與40年老友及我國駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇交談。他就在幾個街區外的紐約一家醫院住院。」

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