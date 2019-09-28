民陣今晚辦傘運5週年集會！ 水炮車、裝甲車戒備

香港中聯辦周邊有多輛水炮車、裝甲車戒備。（擷取自「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」Facebook粉絲專頁）

2019-09-28 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）今（28日）晚將舉行雨傘運動5週年集會；今日中午，香港政府總部及中聯辦外已有多輛水炮車、裝甲車戒備。

綜合港媒報導，民陣將於今晚7時在香港政府總部外的添馬公園舉行集會；今日中午起，政府總部周邊共有1輛水炮車及1輛裝甲車戒備，中聯辦周邊則有2輛水炮車及2輛裝甲車戒備。

由於集會活動在晚間，依照過去經驗是較常出現衝突的時間，因此香港警方也加強戒備，共部署約3000名警力。下午之後，有穿著防暴裝備的警員分別進入港鐵灣仔站及金鐘站戒備。

香港政府總部內也有水炮車戒備。（擷取自「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」Facebook粉絲專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法