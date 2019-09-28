黃之鋒宣布參選港議員！若資格「被取消」有應變方案

2019-09-28 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日為香港雨傘運動5周年，香港眾志秘書長黃之鋒宣布，將參加今年區議會選舉，出線海怡西選區，針對參選資格可能會「被取消」，黃之鋒稱已有應變方案，更強調「我的選民不是習近平，更不是林鄭月娥，我的選民是海怡半島居民」。

黃之鋒今日在臉書發布參選宣言，他年少就投入民主運動，反國教、雨傘運動到反送中，在政治風眼中與香港人一同成長，是他的榮幸。他確信，不能只把民主運動的目光局限在街頭抗爭與國際遊說，所以「投入社區營造」即使被視為老套，但也是他推動香港民主的重要一步。

黃之鋒預計參選的海怡半島，是他自幼居住十多年的地方，盼能透過他的經驗，回饋昔日成長環境。他指出，海怡半島的地區議題與社會體制的整體流弊息息相關，且現任區議員多次支持修訂《逃犯修例》，更反對成立獨立調查委員會，甚至曾說居民在政治氣氛下難在選舉做出「理性決定」等謬論。

黃之鋒感慨政府可能以各種方式阻撓，但他始終認為在議會、街頭、國際的三座大山中，無分優次與彼此，儘管政府褫奪他們的自由，他也宣示「我的參選從來不只是以勝選為目標，更希望表達區議會選舉不只關乎選區服務，更是一場關於價值抉擇的民意對壘」。

針對參選資格可能會「被取消」，《香港01》報導指出，香港眾志從轉營民間政治組織後，一直都不是政黨，所以黃之鋒不會在報名參選時填上眾志。身為香港眾志的秘書長，代表民主派聲音，他將會填上「民主派」，他不相信這個名稱會影響他的參選資格。且民主派海怡半島團體不只他一人，他也和民主動力協商好應變方案。

對於「政治篩選」，黃之鋒認為，即使各地政府對香港抗爭看法不一，但報名參選讓選民決定能否成為代議士是合情合理，這也是他去到台灣和德國的原因，盼國際也能重視政府有權「取消資格」的選舉篩選問題。

黃之鋒說，在反送中運動持續下，若政府還取消參選人資格，那就反映出政府設立對話平台「就像垃圾、公關技倆」，因為若政府願意聽年輕人的聲音，就不會讓他們連參選、發聲的機會都沒有。

黃之鋒強調「當選與否非由北京決定，我的選民不是習近平，更不是林鄭月娥，我的選民就是海怡半島的居民」，並聲明，如果政府連他入閘的機會都封殺，這完全說明為何街頭抗爭仍未平息。

黃之鋒在臉書發表參選宣言。（圖擷自黃之鋒 Joshua Wong臉書）

黃之鋒致力於到各國進行宣傳、遊說。（法新社）

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