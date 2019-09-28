韓國驚傳停泊貨輪大爆炸！火焰猶如蕈狀雲9人受傷

2019-09-28 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕韓國東南部蔚山港一艘停泊貨輪，於當地時間今（28日）上午10時51分許（台灣時間9時51分）發生大爆炸，現場火勢猶如蕈狀雲並延燒到另一條船隻，目前已知造成9人受傷，其中1人重傷。

據《韓聯社》報導，該艘爆炸貨輪從加勒比海開曼群島運送石油產品抵韓，船上25人都是外籍人士，遭受池魚之殃的另一艘船則有21人，總計46名船員全數逃生，不過還是有9人受傷送醫。

韓國消防隊目前正努力控制火勢避免進一步蔓延，當局也正在調查爆炸的確切原因。

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