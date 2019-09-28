美學者上週談反送中後被拒入境香港 香港眾志：中國報復！

2019-09-28 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國學者加勒特（Dan Garrett）17日曾出席美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）聽證會，26日發文稱自己被拒入境香港，被香港眾志認為是中國政府對美國國會意圖審議《香港人權民主法案》所進行的「報復」。

綜合港媒報導，美國學者加勒特曾著《中國香港的反霸權：形象化城市抗議》，26日於推特上發文說自己被拒入境香港，並指出，自己多次進出香港，這是20年來訪港經驗中首次被拒入境；目前香港政府尚未透露拒絕入境原因。

不過，香港眾志表示，此舉明顯與他上週二（17日）出席美國CECC聽證會發言有關；他與香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩等人出席作證，支持港人反對修訂《逃犯條例》，香港眾志認為，中國政府在十一前夕，刻意禁止異議聲音入境，意圖對美國國會審議《香港人權民主法案》進行「報復」。

CECC於美國東岸時間27日下午，亦發表對香港雨傘運動5週年的聲明，當中提到過去5年來香港的自治、人權和自由受到越來越多的侵蝕，並表示會繼續和香港人民站在一起，呼籲香港政府成立獨立調查委員會，亦會致力於在美國國會迅速通過《香港人權與民主法案》。

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