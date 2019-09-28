中國建政70年《大事記》 提台灣26次、未見六四

2019-09-28 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國即將迎接建政70週年，中共中央黨史和文獻研究院也公布《中華人民共和國大事記》，以類似編年體的方式，細數中共自建政70年以來的重大事件，包括文化大革命、港澳主權移交等，其中也多次提及台灣，多為歷屆領導人的對台方針。而針對1989年的「八九民運」和「六四天安門」事件，《大事記》僅以含糊文字輕描淡寫。

中國官媒「新華社」昨（27）公布《中華人民共和國大事記（1949年10月－2019年9月）》，編者表示，此為「慶祝新中國成立70週年」，並展示「新中國成立70年經濟、政治、文化、社會、生態文明建設」以及「國防和軍隊、『一國兩制』和祖國統一、外交、黨的建設等各方面取得的輝煌成就」。

全文首度提及台灣之處，為1950年5月1日提及解放軍「解放海南島」，並向華南、西南、西北等地和沿海島嶼的國民黨殘軍進行圍剿。

除此之外，《大事記》也寫及1979年1月1日發表的《告台灣同胞書》、1982年8月17日中美對美國對台軍售問題的「八一七公報」、1993年「辜汪會談」，還有2010年簽署的《海峽兩岸經濟合作框架協議》以及2019年1月2日《告台灣同胞書》發表40週年等重要歷史時點。

值得一提的是，關於1989年的「八九民運」以及「六四天安門」事件，《大事記》卻未提及關鍵字，僅以「春夏之交，北京和其他城市發生政治風波」等文字模糊帶過，定義當時為「反革命暴亂」，當年事記也僅從6月9日鄧小平接見首都戒嚴部隊，開始有詳細記載。

對於「文化大革命」的評價，《大事記》將之定義為「使黨、國家和人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失」。

而「香港」與「澳門」也被多次提及，但2014年香港的「佔中」事件與今年「反送中」卻隻字未提。自2018年延燒的非洲豬瘟，也未見其中。

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