吼出「服務業」心酸！特易購女員工「崩潰影片」一夕爆紅

2019-09-27 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕來自英國埃塞克斯（Essex）的19歲前特易購（Tesco）員工平納（Jade Pinner），日前拍攝一段「崩潰碎碎念影片」，講述她前一晚通宵沒睡，將要直接去上班到晚上10點，「超級想死」，然後想到那些看不懂標示、一直問問題的「奧客」讓她不禁朝地板吐了口水，表達她心中的憤恨！她昨（26）日將影片上傳到抖音與推特後，不到1天的時間就獲得5萬名追蹤者以及40萬點閱、一夕爆紅！

綜合外媒報導，這部影片是平納在4月份時拍攝，她在影片裡說「我沒有在說謊，我沒有睡覺，然後我等等要工作到今晚十點！」，接著喃喃自語的說「我感覺自己快要死了」；隨後，平納開始「模擬」上班的對話，「你好，我可以告訴你這個東西放在哪裡！在22號貨架。」，然後馬上崩潰的大吼「為什麼你要找奶油不會自己看貨架上的標示，要來問我！」然後極度「憤怒」的朝地板上吐了一大口口水。

平納昨天將這部「崩潰碎碎念影片」分享到抖音跟推特後，不但在抖音獲得了5萬2000名粉絲，影片在推特上獲得超過40萬次點閱，許多網友對「從事服務業的辛勞」產生共鳴，十分同情她的遭遇，有網友表示「許多人跟她一樣不是自願從事服務業，只是沒有選擇，但這不會阻止我去特易購。」，也有網友表示「我完全感同身受……我每天的痛苦程度跟她差不多。」，還有網友開玩笑的說「就算她今天在電影院裡，每個人都會問她奶油放在哪裡。」。

據報導，平納4月拍完這部影片後，在5月辭職，她表示，當時因為必須去上班非常「憤怒」，所以決定拍影片洩憤，她也補充，當時（4月）在特易購工作1年，是因為自己沒有太多的選擇，當初才會在特易購工作；如今平納已經搬到林肯郡（Lincolnshire）展開全新生活，她表示，會開始玩抖音只是因為「無聊」，沒有想到把自己「崩潰碎碎念影片」放到網路上居然會一夕爆紅！

Can Tesco please give this girl a promotion, she deserves it. pic.twitter.com/X3M5qGVMj3 — georgia???? （@jadoregeorgia） 2019年9月26日

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