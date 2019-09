吼出「服務業」心酸！特易購女員工「崩潰影片」一夕爆紅

2019-09-27 19:59

〔即時新聞/綜合報導〕來自英國埃塞克斯(Essex)的19歲前特易購(Tesco)員工平納(Jade Pinner),日前拍攝一段「崩潰碎碎念影片」,講述她前一晚通宵沒睡,將要直接去上班到晚上10點,「超級想死」,然後想到那些看不懂標示、一直問問題的「奧客」讓她不禁朝地板吐了口水,表達她心中的憤恨!她昨(26)日將影片上傳到抖音與推特後,不到1天的時間就獲得5萬名追蹤者以及40萬點閱、一夕爆紅!

綜合外媒報導,這部影片是平納在4月份時拍攝,她在影片裡說「我沒有在說謊,我沒有睡覺,然後我等等要工作到今晚十點!」,接著喃喃自語的說「我感覺自己快要死了」;隨後,平納開始「模擬」上班的對話,「你好,我可以告訴你這個東西放在哪裡!在22號貨架。」,然後馬上崩潰的大吼「為什麼你要找奶油不會自己看貨架上的標示,要來問我!」然後極度「憤怒」的朝地板上吐了一大口口水。

平納昨天將這部「崩潰碎碎念影片」分享到抖音跟推特後,不但在抖音獲得了5萬2000名粉絲,影片在推特上獲得超過40萬次點閱,許多網友對「從事服務業的辛勞」產生共鳴,十分同情她的遭遇,有網友表示「許多人跟她一樣不是自願從事服務業,只是沒有選擇,但這不會阻止我去特易購。」,也有網友表示「我完全感同身受……我每天的痛苦程度跟她差不多。」,還有網友開玩笑的說「就算她今天在電影院裡,每個人都會問她奶油放在哪裡。」。

據報導,平納4月拍完這部影片後,在5月辭職,她表示,當時因為必須去上班非常「憤怒」,所以決定拍影片洩憤,她也補充,當時(4月)在特易購工作1年,是因為自己沒有太多的選擇,當初才會在特易購工作;如今平納已經搬到林肯郡(Lincolnshire)展開全新生活,她表示,會開始玩抖音只是因為「無聊」,沒有想到把自己「崩潰碎碎念影片」放到網路上居然會一夕爆紅!

Can Tesco please give this girl a promotion, she deserves it. pic.twitter.com/X3M5qGVMj3