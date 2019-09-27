堅持反送中！香港律師辭銀行職 怒批北京「白色恐怖」

2019-09-27 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港律師Jason Y. Ng日前批評，親中陣營的快閃行動模仿反送中示威者，引發中國輿論大力抨擊。Jason Ng今（27）日表示，如果要在工作及公民運動之間2選1，必定選擇後者；面對北京的白色恐怖，他更加堅定要為香港自由發聲。據媒體報導，他已在月初辭去法國巴黎銀行法律部的職位。

9月初，法律團體「法政匯思」創辦人Jason Ng發臉書指出，親中示威者模仿反送中示威者唱歌、喊口號，以英文俗諺「Monkey see, monkey do（一味模仿的行為）」形容。Jason Ng隨後受到中國輿論攻擊，官媒《環球時報》更提出法國巴黎銀行應解僱Jason。該文章目前已刪除。

《金融時報》26日引述兩名知情人士說法，Jason Ng本月初已離開歐資投資銀行法國巴黎銀行，但不知道是否「被辭職」。Jason Ng今天在臉書寫道，他不怪法巴，來自北京的白色恐怖只會令他更堅定，繼續為香港、自由發生，與年輕示威者同行，誓言絕不切割。

Jason Ng說，他堅持言論自由，而俗諺遭到曲解、成為網路欺凌的對象，都不是他的錯，但這件事可能在任何一個香港人身上重演。如果要在工作及公民運動之間二選一，他永遠選擇後者，今後會專注寫作，倡導移民工人、尋求庇護者、言論自由、法治和支援民主運動。

Jason Ng也強調，比起站在第一線的年輕示威者，他的犧牲微不足道；同樣在白色恐怖中被抄的國泰員工，也令人感到心痛，是這些無名英雄啟發了他。

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