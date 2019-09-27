湖南反習公民猝死 官方傳補償千萬元禁調查

2019-09-27 14:35

〔中央社〕湖南反習公民王美余在衡陽市看守所猝死，官方嚴禁調查引發關注。異議人士李方今天引述王美余母親指出，官方已提出人民幣298萬元（約新台幣1300萬元）把本案「買斷」，遺體火化處理。

維權網報導，38歲的維權人士王美余，因為去年在衡陽、長沙等多地舉牌，要求中國國家主席習近平下台，讓位全民選舉，迭遭迫害。7月8日，王美余被捕，羈押在衡陽市看守所。

9月23日，家屬突然收到他的死訊，王美余的妻子曹曙霞探視遺體後，指控當局把她的先生打死。

中國知名維權律師謝陽得知後，25日晚間抵達衡陽，欲取得家屬委託書進行調查。但謝陽與維權公民陳燕慧卻在下榻的酒店房間遭特警衝入控制行動超過17小時，無法對外聯繫。

中國維權網站民生觀察26日報導，昨天下午4時許，謝陽與陳燕慧被警方強制送上高鐵離開衡陽，並被警告不准介入事件，否則後果自負。有消息指出，長沙國保趕到衡陽後，準備將二人帶回長沙，但遭到謝陽反對，最後按照謝陽事先的辦案行程安排，送上開往湖南永州的高鐵。

報導稱，王美余猝死事發後，謝陽第一時間表示介入，透過知情人士與家屬取得聯繫，並將空白委託書送到家屬手中，但由於王家目前處於嚴密控制之中，因此無法將已簽署的家屬委託書送出。

陳燕慧今天下午在其推特「迷迭香」發文稱，昨天下午離開衡陽後，衡陽公民電話告知她，當地國保明確警告他們不許跟她和謝陽聯繫，更不許參與到王美余事件當中來，否則就會被送進監獄。

陳燕慧發文嘆道：「一個徐純合，一個雷洋，一個王美余，不同的階層，相同的都是被公權力所害，卻都是一樣的結局。此國，無論你處在任何一方，被殺戮，都無一倖免。而此事所帶來的後續效應才是最最可怕之處，以後若果再有人反對誰，那麼弄死你，也不過爾爾。」

徐純合、雷洋都是中國警察被質疑過度執法施暴後的犧牲者。

流亡芬蘭的中國異議人士李方，近日持續與王家保持聯繫，並在其推特發文關注。

李方今天上午在推特發文引述王美余母親的話稱，「王美余死亡案官方298萬買斷，目前律師找不到王美余太太，估計已經在處理遺體——火化」。

李方說，習近平消滅反對者的成本－298萬購買一條人命。王美余的生命價值是298萬嗎？如此就可以掩蓋謀殺罪惡嗎？「298萬殺一個人，黑社會的價格差不多」。

他並發文強調，殺人的證據是多方面的，火化並不能掩蓋所有罪惡，待中共倒台，王美余死亡案一定會揭開謎底。

據報導，23日，家屬得知王美余死亡消息。當地警察事後曾安排王妻認屍，警方掀開白布讓王妻匆匆見了一眼，便將她帶離。王妻說，王美余七孔流血，而且面部頭部均有傷淤痕跡，從外表看不是普通死亡。而在王妻認屍後，警方提出意外（急病）死亡建議，遭到她的拒絕。

綜合各方消息，王美余的妻子目前仍被控制居住，不能與外界聯繫。

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