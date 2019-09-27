伊斯坦堡地震8輕傷 少數屋毀清真寺尖塔震斷

2019-09-27 01:35

〔中央社〕美國地質調查所指出，土耳其第一大城伊斯坦堡下午發生規模5.7地震。據初步報導顯示，主震後又發生28次餘震，造成若干房屋毀損、8人輕傷，有一間清真寺尖塔被震斷。

結束在美國紐約出席聯合國大會行程返國的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）下午在伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）告訴記者，地震造成8個人受輕傷，「據土耳其災害與應變管理署（AFAD），這起地震規模為5.8，截至目前有28次餘震」。

AFAD指出，這起地震震央在伊斯坦堡斯里烏里（Silivri）外海約22公里處，震源深度為6.99公里。據美國地質調查所（USGS），這起地震規模為5.7。

今天上午伊斯坦堡也曾發生規模3.6地震，震央在馬爾馬拉海（Sea of Marmara）。另外，斯里烏里外海24日也曾發生規模4.6地震。

伊斯坦堡之外，柯加里省（Kocaeli）、薩卡里亞省（Sakarya）、雅洛瓦省（Yalova）、泰基爾達格省（Tekirdag）、艾迪尼省（Edirne）、馬尼沙省（Manisa）、柯萊利省（Kirklareli）等鄰近地區也都感受到下午的地震。

柯加里省省長阿克索伊（Huseyin Aksoy）和薩卡里亞省的AFAD官員告訴安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），暫無不幸消息傳出。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在推特發推文說，「沒有人員因為這起地震而喪生，是我們最大安慰」。他並強調，衛生部持續注意是否會有任何型態災難發生。AFAD指出，伊斯坦堡蘇丹加濟（Sultangazi）和艾郁普（Eyup）有兩棟房屋受損；席林納夫萊爾（Sirinevler）一棟建物因地震而傾斜，已進行人員疏散。

另據報導，伊斯坦堡阿瓦奇拉爾（Avcilar）的突肯麥茲清真寺（Tukenmez Cami）其中一根尖塔被震斷。

伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）根據初步報告指出，沒有人員喪生或身受重傷令他感到欣慰。

土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）會長季尼卡（Kerem Kinik）推文說，餘震恐製造足以使地殼破損的能量，並表示繼續住在受損住家內恐有風險，敦促民眾另外找地方棲身。季尼卡警告，1999年之前蓋的建築恐有遭毀風險。（編輯：徐崇哲）

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