美中承諾全面合作 共同打擊類鴉片藥物販運

2019-09-27 01:04

〔中央社〕美國毒品管制當局今天表示，美中兩國承諾「全面合作」，共同打擊止痛劑芬太尼（Fentanyl）販運。芬太尼這種藥效強大類鴉片藥物已經造成數萬名美國人喪命。

美國全國毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）局長卡洛爾（Jim Carroll）本週在北京會見中國官員後表示，他「絕對相信」中國國家主席習近平打擊類鴉片藥物販運者的決心。

他今天在北京告訴記者：「我們來這裡不是要責怪任何人，我們是來建立關係、建立互信，並了解中國已採取了那些步驟。」

「美國與中國政府昨天承諾進行全面合作、提供充分資源，並聯手打擊。」卡洛爾稱此次出訪中國是趟「突破」之旅。

他說，美中官員如今擁有「定期對話」，美方將分享更多具體案例，協助中方「更容易鎖定」販運者。

卡洛爾、美國郵政監察長巴克斯代爾（Gary Barksdale）和美國海關與邊境保護局（CBP）代理局長摩根（Mark Morgan）昨天與中國公安部長趙克志會晤。

美國總統川普8月曾指控北京當局，違背打擊芬太尼藥物的承諾。華府認為芬太尼主要來自中國。

在川普做出上述指控前，中國於5月1日正式整類列管芬太尼類物質，被視為在美中貿易談判中，對華府釋出善意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法