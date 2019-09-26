反送中》對話結束已近2小時 林鄭遭示威者阻困場館無法離開

2019-09-26 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥與港府官員今日晚間7點在灣仔伊利沙伯體育館舉辦首場的「社區對話」，與150位中籤者進行問答。直到晚間9點半左右，主持人宣布對話會結束，不過，直到11點林鄭仍沒有離開活動場地。而場外聚集大批市民期望在林鄭離開會場時能表達意見，他們高呼包括，「釋放林鄭」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，又一度合唱「願榮光歸香港」。

綜合香港媒體報導，對話會接近尾聲時，林鄭表示會盡最大努力確保參與者離開，在其發言完畢後，有現場人士高喊「五大訴求，缺一不可」。

晚間9點47分，警方在會場週邊一度舉起藍旗，要求示威者散去，不過警方隨後上車離開，並未使用武力。港媒「USP社媒」報導指出，警方今日的表現「異常克制」，仿若聽不見示威者的高喊，即使有蒙面的黑衣人在眼前行走，態度依然有善，在反送中運動百餘天以來十分罕見。

晚間10點左右，有示威者架起路障嘗試堵路。直至晚間11點，林鄭仍未能離開伊利沙伯體育館。而館外此時仍有大批示威者斷續高呼包括，「釋放林鄭」、「解散警隊，刻不容緩」、「我要和林鄭深情對話」、「一個訴求，釋放老母」等，又一度合唱「願榮光歸香港」。

香港警方表示，示威者拆毀柵欄並挖起人行道上的磚頭，堵塞體育館出口，嚴重阻礙交通。香港警方警告示威者立刻停止違法行為。

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