反送中》林鄭首場社區對話 發言者多聚焦「港警濫暴」處理

2019-09-26 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥與港府官員今日晚間7點舉辦首場的「社區對話」，與150位中籤者進行問答。林鄭在問答環節開始前表示，「對話不是為了對話，不是公關技倆，而是尋求改變，令大家都熱愛的香港社會變得更好。」首輪被抽出的發言者中，有多名提到「獨立調查委員會」，也有人提出「五大訴求，缺一不可」。

被抽出的150名參與者，在會上仍須被抽中才能發言。綜合香港媒體報導，首輪中籤的首名發言者表示，「警察濫捕，警察犯錯，護三萬警察都不願成立獨立調查委員會，香港深層次矛頭源於無公義的法治。」

第二位發言者則問，為何港府仍不願意成立獨立調查委員委員會，並強調「一國兩制」已無法說服他們完整存在，並指難以相信警察打人卻指被打的是「yellow object（黃色物體）」最後她表示，「五大訴求，缺一不可。」。

第三名發言者則提出，未來香港金融還有物流業等行業的機會是否會慢慢流向深圳？第四名發言者則指，上屆立法會選舉發生DQ風波（取消議員資格）引起極大爭議，他批評政府企圖打壓選舉自由，並問及之後政府要如何確保公義？最後他表示，「香港人加油。」

第五名發言者則說，林鄭書讀很好，但在歷屆特首的民意卻是最低，希望不會是「老師改錯你的考卷」。對於林鄭提出以監警會處理警察執法問題，第五名發言者則問，政府和警方到什麼程度，才會承認監警會的不足，並成立獨立調查委員會？

第六名發言者則指，7月21日早有消息顯示白衣人聚集在元朗，為何卻沒有警察在場？是否需有人負責？他指政府要立法「禁止蒙面」，但警察卻沒有標號也沒有委任證，是否「只許州官放火，不許百姓點燈」？最後他強調，香港「正身處黑暗，需要光復香港。」

對於獨立調查委員會，林鄭月娥回應時表示，她並非拒絕真相，惟各爭議事件，雖然有部門出來澄清，但都不被信任。林鄭表示，獨立調查委員會是一個方法，獨立的監察會也是一個方法，又稱近日已加強透明度並增聘海外專家，而現在已經有1300份資料、超過2萬張影像送交監警會，希望能給幾個月時間讓監警會處理。

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