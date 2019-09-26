反送中》香港民陣928集會 獲不反對通知書

2019-09-26 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」日前申請在本月28日集會，今（26）日獲發不反對通知書，將紀念雨傘運動5週年，同時要求政府落實雙普選，而民陣也正在申請10月1日的遊行，並說明如果未獲警方批准，相信仍會有民眾上街，呼籲警察不要濫用暴力。

民間人權陣線日前申請「9.28 反抗威權 迎接黎明」集會，今日獲發不反對通知書，將紀念2014年的雨傘運動5週年，當年的9月28日警方在金鐘發射發催淚彈驅趕民眾，開啟雨傘運動。民陣本月23日在臉書表示，5年過去，真普選仍遙遙無期，警察比以前更黑、更暴力、更不受監管；5年後的香港人，以更團結、更鏗鏘、更堅毅的姿態再次站到政權面前，對抗警暴，爭取雙真普選。

民陣也正在申請「10.1 沒有國慶 只有國殤」遊行，計畫在中國國慶日當天，呼籲政府回應「五大訴求」，但目前尚未獲得警方回應，民陣日前指出，如果沒有獲得批准就不會辦理活動，但相信仍會有民眾上街，呼籲警察不要濫用暴力。

9.28集會將於本週六（28日）晚上7點至9點在金鐘添馬公園舉行，民陣表示，希望和大家一同回到金鐘，在集會當中沉澱、思考，而10.1遊行則計畫於下午2點在維多利亞公園集合，一路步行至中環遮打道

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