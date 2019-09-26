保全懷疑偷竊要求「脫衣驗身」 辣妹霸氣脫光衣裙證清白

墨西哥首都一間沃爾瑪超市，日前錄到一幕有趣畫面，保全人員質疑一位身材火辣的女客人偷竊，要求她脫衣以證明清白，沒想到女子直接脫掉上衣、短裙，僅穿著內衣褲霸氣通過店門口的防盜感應器。（圖擷取自Twitter「Anonymus Sin Censura」）

2019-09-26 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥首都一間沃爾瑪（Walmart）超市，日前錄到一幕有趣畫面，保全人員質疑一位身材火辣的女客人偷竊，要求她脫衣以證明清白，沒想到女子直接脫掉上衣、短裙，僅穿著內衣褲霸氣通過店門口的防盜感應器。

綜合媒體報導，從監視器畫面顯示，一位穿著黑上衣配白短裙的女子，與男同伴在超市入口處被保全攔下，交談過後該女子率性地將裙子脫下，接著又帥氣脫掉上衣，大方通過感應門直接打臉保全。

根據外媒報導，女子被要求脫衣驗身的影片引發網友熱議，許多人認為保全的要求過於不當，有網友表示，「這妹子真的很煞氣」、「如果我是她也會做一樣的事，並叫保全滾回家吃自己」。

Circula video ????de mujer que se desviste en #WalmartTepeyac tras pedirle supuesta revisión ????????

Hasta ahora de desconoce la antigüedad del mismo ???????? pic.twitter.com/Ab72RrliDs — Anonymus Sin Censura ???????????????? （@anonymus_sin） September 24, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法