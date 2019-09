歷史性一刻！首位阿拉伯人 登國際太空站

2019-09-26 16:43

〔即時新聞/綜合報導〕阿拉伯聯合大公國的前飛行員曼蘇里(Hazzaa al-Mansoori)達成歷史創舉,成為第一位踏上國際太空站(ISS)的阿拉伯人。

綜合外媒報導,曼蘇里與美國太空人梅爾(Jessica Meir)、俄羅斯太空人史克里波奇卡(Oleg Skripochka)同行,昨日(25日)搭乘俄羅斯的太空梭從哈薩克升空,經過6小時後,成功抵達國際太空站。

美國太空總署(NASA)在推特祝賀,表示這3人今日進入了地球軌道的實驗室,加入太空站上6名人員,並參加一場愉快的歡迎會。

35歲的曼蘇里在本月的記者會上表示,「我會努力記住發射的每一秒,因為將這件事分享給每個人、我的國家及阿拉伯地區,對我來說意義非凡。」曼蘇里的「夢想之旅」啟程前,他獲得全世界的支持。

曼蘇瑞將在國際太空站待上8天。他是歷史上第一位進入國際太空站的阿聯人、第一位阿拉伯人,但不是第一位穆斯林。

在阿聯杜拜的拉希德太空中心(Mohammed Bin Rashid Space Centre),觀看發射實況的群眾爆出如雷的歡呼,有人揮舞著阿聯國旗,他們認為曼蘇瑞是國家英雄,杜拜哈里發塔(Burj Khalifa)也為曼蘇瑞的壯舉點燈致意。

After a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station, three Earthlings opened the hatch to their new home at 6:12pm ET. Watch the crew being welcomed aboard our orbiting laboratory and ask questions using #AskNASA: https://t.co/YqjHuhFtPX pic.twitter.com/VBm3g8LRlL