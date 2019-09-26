特斯拉開到沒電！ 美警飛車追歹徒失敗收場

加州警員開特斯拉Model S執勤，在追捕嫌犯時電量卻耗盡。圖僅示意。（路透）

2019-09-26 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕環保意識抬頭，為了減少碳排放，越來越多人提倡以電動車代替汽油車，各國政府也紛紛響應，美國一些警察單位將巡邏車換成特斯拉Model S，以測試電動車適不適合警務，結果一名警察上週在巡邏時，對嫌犯展開飛車追逐，但最終因為耗盡電力，導致警方追捕失敗，讓這項計劃的可行性打了個問號。

綜合外媒報導，加州佛利蒙市（Fremont）的警員哈特曼（Jesse Hartman），9月20日下午開著Model S執勤，當時巡邏車的電量有超過一半，在晚間約11點，哈特曼看見一名可疑嫌犯，便鳴笛要求對方車輛停下來，嫌犯則加速逃逸，雙方展開汽車追逐。

在追逐途中，哈特曼意識到Model S的電量即將要耗盡，他在警用無線電表示，巡邏車只能再開大約6英里（約9.6公里），可能得放棄追捕嫌犯。行動由後續趕來支援的警察接手，最終嫌犯將車輛丟棄在聖荷西（San Jose）逃亡，當局已發布通緝令。

對於Model S執勤一半時沒電，佛利蒙市警方發言人波斯奎斯（Geneva Bosques）表示，警方仍在為期6個月的測試計劃中，試驗特斯拉電動車與警察部門的適性，並且追蹤所有的數據。他表示，本次事件中警員都有依照規定，在出勤時確認Model S有足夠的電量。

波斯奎斯也強調，在計劃期間，特斯拉電動車的表現是出色的，超越他們原本的期待，這次事件並未改變警方的看法。

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