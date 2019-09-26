口渴喝純水竟非首選！ 新研究揭「保水力」超強飲料

2019-09-26 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕時序雖已入秋，大家對炎炎酷暑時汗流浹背、口乾舌燥的印象想必尚未淡忘，國外一份最新研究顯示，對於欲補充水分的民眾，喝純水並非最佳選擇，反而是喝下含有少量糖、脂質或蛋白質的飲料將協助人體更加保水。

根據《CNN》報導，由蘇格蘭聖安德魯斯大學（Scotland's St. Andrews University）研究團隊發表的報告，刊登在最新一期的《美國臨床營養學雜誌》（the american journal of clinical nutrition），科學家發現，儘管純水對於迅速補充人體水分具有良效，但若考量到「保水」能力，含少量糖、脂質或蛋白質的飲料則優於純水。

研究主要作者，聖安德魯斯醫學院的莫恩教授（Ronald Maughan）指出，此原理與人體對水溶液中不同濃度的溶質會有不同程度的反應有關。

簡而言之，若大量喝下純水，水分從胃部進入血液的速度雖快，但由於滲透壓的改變，保留水分子的難度也將上升；反之若喝下牛奶，牛乳中的乳糖、脂質及微量元素將有助減緩胃液排空並保持較長時間的水合作用，進而增長「持續吸收水分」的時間。

營養師表示，這與常被用於治療腹瀉的口服補液溶液原理相同，口服補充液含有少量糖、鈉及鉀等電解質，可協助促進人體保留水分。

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