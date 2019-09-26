史瓦帝尼支持台參與ICAO 重申台史邦交永續不變

2019-09-26 05:19

〔中央社〕史瓦帝尼王國公共工程暨運輸部長恩端兌今天表達對台灣成為國際民航組織會員的支持，因為對飛航安全與保安十分重要。他並重申，史瓦帝尼珍惜與台友誼，邦交永續不變。

恩端兌（Ndlaluhlaza Ndwandwe）接受中央社訪問時表示，史瓦帝尼全心支持台灣成為國際組織會員。以國際民航組織（ICAO）來說，台灣在飛航領域的規模遠大於多數ICAO會員，台灣的參與至關重要。

曾經到台灣訪問過的恩端兌對台灣民航產業有相當了解。他指出，台灣擁有17座機場、飛往超過50個國家與130個城市，飛行航線超過300條，每年往來台灣的旅客超過6000萬人次，台灣應當成為ICAO一份子。

恩端兌指出，許多國家航線都飛經台北飛航情報區，為了國際民航飛航安全與保安，台灣不能參與ICAO的情況應該重新思考。為此，史瓦帝尼也已經擬妥聲明，遞交ICAO大會，說明讓台灣參與的重要性。

問及台史邦交，擁有酋長身分的恩端兌表示，史瓦帝尼十分珍惜與中華民國台灣長達50年的友誼。身為史國高階官員，他支持台史友誼永續不變。

台灣ICAO代表團今天與包括史瓦帝尼在內的多個友邦、理念相近國家密集進行雙邊會談。駐加拿大台北經濟文化代表處代表陳文儀表示，ICAO是專業技術性組織，許多國家都趁此機會與各國針對專業議題交換意見，即使台灣不是會員國，仍有許多國家安排雙邊會談，正是反映台灣的不能缺席，以及台灣參與對國際利益與飛航安全的重要性。

民航局副局長何淑萍則表示，這兩天和許多國家都曾觸及飛安議題，包括這次ICAO大會深入討論的全球航空安全計畫（GASP）。代表團也趁此機會向其他會員國說明台灣在安全管理的標準與建議措施。

代表團也趁此機會向各國重申飛安無國界，ICAO飛安版圖需要台灣的參與，並表達台灣參與ICAO相關技術會議與活動的期望，希望能向各國分享台灣經驗，並能從國際得到更全面性、更系統性的資訊，以提升區域及全球航空安全。（編輯：林治平）

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