烏克蘭總統堅稱未遭川普施壓 不想捲入美選戰

2019-09-26 04:43

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天堅稱，美國總統川普7月間與他通電話時並沒有「逼迫」他。川普被控在這次受爭議通話中施壓澤倫斯基，要他調查自己的政治對頭、民主黨總統參選人拜登。

川普政府今天公布的通話摘要顯示，川普曾於7月與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，要求澤倫斯基調查美國前副總統拜登是否不當施壓，阻止烏克蘭當局調查雇用他兒子的天然氣公司。

民主黨陣營指控川普要求烏克蘭協助於2020年美國大選前抹黑拜登。川普正尋求於明年連任總統，而拜登是爭取民主黨提名為總統候選人的聲勢領先者。

澤倫斯基和川普坐在一起接受記者訪問時表示：「我不希望捲入美國的公開民主選舉。」

他又說：「我們有過我想是次很好的通話。那是正常的通話。我們談了許多事，因此我想你們看得出來，沒有人逼迫我。」

澤倫斯基答覆烏克蘭媒體提問時表示，他個人認為兩國總統間的通話內容不應被公開。他說：「我還以為他們只會公開美方的部分。」

他們兩人是在聯合國大會場邊會面。美國國會民主黨議員昨天發動對川普展開彈劾調查，指控他濫用總統權力，以遂行個人政治目的。

川普稍早痛批民主黨展開彈劾調查的行動，指控他們調查所謂「通烏門」醜聞是個「人造危機」。

他說國會眾議院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開彈劾調查，「是為人造危機浪費時間」。他又說：「他們全都是胡說八道。」

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