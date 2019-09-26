幫台灣固邦交 美參議院外委會通過台北法案

2019-09-26 04:11

〔中央社〕美國聯邦參議院外交委員會今天通過「台北法案」，主要提案人、共和黨籍參議員賈德納在會中表示，中國不斷威脅台灣民主，美國應繼續跟台灣站在一起，並協助台灣鞏固邦交。

參院外交委員會今天下午開會，討論多項法案與決議案，其中一項就是備受關注的「台北法案」。「台北法案」的全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act），是由賈德納（Cory Gardner）及其他3位參議員在5月提出，目的是協助台灣鞏固邦交。

在與會議員以口頭表決方式一致通過法案前，賈德納在會中做簡短致詞。他表示，近期索羅門群島、吉里巴斯外交轉向中國，北京的不斷霸凌對台灣民主造成「重大威脅」。

賈德納指出，美國一直都與台灣站在一起，國會也通過許多友台法案，像是去年3月生效的台灣旅行法，而「台北法案」能提供美方多一種方式，與台灣站在一起。他強調，若美國不站出來，只要看看現在香港發生的事，就知道台灣的未來會變成什麼樣。

目前委員會尚未公布通過的版本內容，但根據先前版本，美國國務卿每180天要向相關國會委員會提出報告，詳述行政部門採取哪些作為強化台灣的國際結盟。法案也要求行政部門採取行動與各國交涉，促使該國政府維持與台灣的邦交，或是加強非官方關係。

對於考慮改變或降低與台灣關係的國家，法案授權國務卿能相應增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國的援助，包含經濟或軍事方面。法案也要求美國行政部門指示國際組織中的代表，透過發言或投票支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織的會員，或在其他組織中取得觀察員身分。

賈德納在會中也針對法案提出修正案，要求美國行政部門應以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定（FTA）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。修正案獲得通過。

法案接下來會被送至參議院審議，之後還需眾議院通過才能被美國總統簽署生效。賈德納昨日接受中央社專訪時表示，法案有美國行政部門的支持。（編輯：林治平）

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