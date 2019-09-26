萬國郵政聯盟將改革費率制度 美國可望打消退意

2019-09-26 02:19

〔中央社〕美國不滿萬國郵政聯盟規定有利中國，認為郵資費率對美國不公，因而揚言退出，但在其他會員國今天決定改革這個聯合國機構後，美國可望留下，並自明年中起實行新的費率。

萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）的192個會員國同意一項美國支持的妥協方案，將改革決定郵資費率的制度。

在美國威脅退出的陰影下，萬國郵政聯盟召開145年歷史上的第3次緊急大會，在日內瓦進行幾天密集談判後達成妥協方案。

根據這項將分階段實施的方案，郵件和包裹收件量大的國家將可自2021年1月起收取分送外國郵件的所謂「自行申報費用」。

萬國郵政聯盟官員說，美國更可自2020年7月起實施他們的新自行申報費用。

美國總統川普的政府去年10月宣布，除非萬國郵政聯盟推動大刀闊斧的改革，將在一年內退出這個機構。

萬國郵政聯盟秘書長胡笙（Bishar Hussein）昨天警告，如果美國真的退出，將造成國內郵政服務「大亂」，而且消費者付出的金額將大增。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）曾表示，美國業者留在本土製造的真品藉由美國國內郵政遞送的價格，比中國寄來美國的仿冒品郵費要貴。他估計，美國郵政管理局（USPS）在從中國運抵美國的每個小包裹上，每件約損失一美元。

美國企業或製造商從洛杉磯快遞約453公克的包裹到紐約，需支付7美元到9美元運費。不過，根據終端費收費制度，相同的包裹從中國寄出，遞送相同地區，美國郵管局卻只收到約2.5美元。2公斤的包裹郵資為19到23美元，中國郵政卻只要付5美元。

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