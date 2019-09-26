埃及爆發罕見反總統示威抗議 當局逮捕逾1000人

2019-09-26 01:43

〔中央社〕兩個維權團體今天表示，埃及上週爆發要求罷黜總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的罕見示威抗議後，埃及當局已逮捕超過1000人。

埃及自由與人權中心（Egyptian Centre for Freedoms and Rights）表示，有1003人被捕；埃及經濟與社會權利中心（Egyptian Centre for Economic and Social Rights）則指出，有1298人被捕。

據律師及親屬表示，兩位著名學者也於昨天被捕。開羅大學政治學教授霍斯尼（Hazem Hosny）昨晚在寓所前被捕，霍斯尼曾擔任埃及前軍方參謀總長安楠（Sami Anan）的發言人，安楠去年試圖與塞西競逐總統大位後被捕。

霍斯尼最近幾天一直在社群媒體批評塞西。

家族消息人士告訴法新社，在開羅大學教授政治學的另一著名學者納法（Hassan Nafaa）也於昨晚在自宅被捕。納法也一直譴責塞西的鐵腕統治。

塞西於2013年領導軍事政變，推翻埃及首位民選總統穆希（Mohamed Mursi），當年通過反示威抗議法令後，國內已實際上禁止示威抗議活動。

在上週爆發示威抗議前，流亡西班牙的埃及商人阿里（Mohamed Ali）指控塞西貪腐，並呼籲民眾群起推翻塞西。

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