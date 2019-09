埃及爆發罕見反總統示威抗議 當局逮捕逾1000人

2019-09-26 01:43

〔中央社〕兩個維權團體今天表示,埃及上週爆發要求罷黜總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)的罕見示威抗議後,埃及當局已逮捕超過1000人。

埃及自由與人權中心(Egyptian Centre for Freedoms and Rights)表示,有1003人被捕;埃及經濟與社會權利中心(Egyptian Centre for Economic and Social Rights)則指出,有1298人被捕。

據律師及親屬表示,兩位著名學者也於昨天被捕。開羅大學政治學教授霍斯尼(Hazem Hosny)昨晚在寓所前被捕,霍斯尼曾擔任埃及前軍方參謀總長安楠(Sami Anan)的發言人,安楠去年試圖與塞西競逐總統大位後被捕。

霍斯尼最近幾天一直在社群媒體批評塞西。

家族消息人士告訴法新社,在開羅大學教授政治學的另一著名學者納法(Hassan Nafaa)也於昨晚在自宅被捕。納法也一直譴責塞西的鐵腕統治。

塞西於2013年領導軍事政變,推翻埃及首位民選總統穆希(Mohamed Mursi),當年通過反示威抗議法令後,國內已實際上禁止示威抗議活動。

在上週爆發示威抗議前,流亡西班牙的埃及商人阿里(Mohamed Ali)指控塞西貪腐,並呼籲民眾群起推翻塞西。

