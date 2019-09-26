英相強生出招遭到破解 脫歐似乎又要變拖歐

2019-09-26 00:13

〔中央社〕英國最高法院裁定首相強生迫使國會休會5週不具合法性，這使得強生使出「拖字訣」，要讓國會在10月31日之前無作為，無協議脫歐自然生效的主意失效，脫歐恐要再一次變成「拖歐」。

身為硬脫歐派的強生（Boris Johnson）7月一上任就堅決表示，不管有無協議，一定要在10月31日脫歐，由於協議最終還是需要在國會通過，但這也是前任首相梅伊（Theresa May）3度失敗的任務，因此各界對於強生能否在100天內達成都不表期待。

留歐派更堅信，儘管強生口口聲聲要和歐盟談判，但他實際上打的算盤一定是要把時間拖過萬聖節，自然就會無協議脫歐。

為了阻止強生這麼做，在野黨各界在國會放暑假時密切運作，準備了好幾套方案，打算9月一開議就展開行動，但強生比他們都快一步，先建請女王伊麗莎白二世下令「關閉議會」（Prorogation），直接強迫國會開議後不久就立刻休會，讓他們無法作為。

然而，9月3日開議後，在野黨和叛逃的保守黨議員聯手，火速通過「反無協議脫歐法」，強生提出提前大選動議，想要利用選舉再拖延時間，卻未通過2/3門檻，加上叛逃的21名議員都被開除黨籍，保守黨在下議院的優勢減少，強生是賠了夫人又折兵。

而現在，強生的拖延戰術已經被最高法院正式破解。英國法院史無前例判決首相的重要決策違法，除了讓強生臉上無光，也讓他必須重回國會，面對更加憤怒的反對黨議員、人數變少的自家議員，以及依舊對愛爾蘭邊境保障措施（backstop）不肯讓步的歐盟。

最高法院的判決除了讓議會重新運作，也可能讓強生更加不敢無視「反無協議脫歐法」。

「反無協議脫歐法」要求英國政府在下個月和歐盟達成新的脫歐協議，或是取得英國國會同意無協議脫歐。但若兩者在10月19日之前都無法辦到，強生就必須致函歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），延後脫歐期限至明年元月31日。

強生之前曾經堅持不延後脫歐，誓言他寧願「死在溝渠裡」，暗示他很可能不會理會「反無協議脫歐法」。然而，有了這次判決的前車之鑑，強生可能不敢再挑戰法律，以免被二度打臉。

歐洲理事會（European Council）在脫歐大限前的最後一場會議將於10月17日和18日舉行，強生目前能做的就是在那時候致力達成脫歐協議，但機會渺茫，延長脫歐期限似乎勢在必行，脫歐又要再一次變成「拖歐」。

不過，強生曾經使出「關閉議會」讓各界措手不及，他是否也有辦法在不違反「反無協議脫歐法」的同時，又能在萬聖節無協議脫歐，有待他出招。（編輯：徐崇哲）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法