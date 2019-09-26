發動彈劾總統川普 民主黨不見得利多

2019-09-26 00:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國民主黨聯邦眾議院議長裴洛西對總統川普展開彈劾調查，這場憲政和政治對決，將已經劍拔弩張、嚴重分裂的美國推向新的政治邊緣，也為明年大選注入一大不確定性，不僅川普的總統職位面臨威脅，民主黨也可能玩火自焚。

此前美國史上三次啟動彈劾總統，每一次都改寫政治面貌、府會關係。1868年南北戰爭後的亂局中，民主黨籍總統詹森（Andrew Johnson）彈劾案在聯邦眾議院過關，但是在聯邦參議院被宣告無罪，因此躲過一劫；1974年共和黨籍總統尼克森眼看參、眾兩院都會通過對他的彈劾案，在彈劾程序完成前辭職，詹森彈劾案帶來之後數年政府改革。1998年民主黨的柯林頓（Bill Clinton）彈劾案也是在參院被宣告無罪，不但柯林頓未因此下台，民主黨在當年期中選舉國會席次不減反增，共和黨籍眾院議長金瑞契因選舉失利辭職。

民主黨對於共和黨居多數的聯邦參議院通過彈劾案未抱太大希望，裴洛西過去三年多來一直抗拒黨內要求彈劾呼聲，正是考量過關機會不大，可能反為川普連任助選；如今國會正式展開調查，若查不出川普明確違法，只會更增加此風險。共和黨也很有可能藉此拿拜登家族商業關係大做文章，增加拜登選戰困擾。

華盛頓郵報／美國廣播公司（ABC）7月間合作的民調顯示，59%的美國人反對啟動彈劾程序，支持者佔37%；36%的民主黨、59%的獨立選民反對，後者又將在明年大選中扮演關鍵角色。

2018年擔任民主黨國會競選委員會執行主任的賽納（Dan Sena）說，「這肯定會是左右2020年大選的一大不確定因素」。共和黨民調專家麥克勞林（Jim McLaughlin）說，「這是最有利於共和黨投票率的事，過去幾屆總統選舉都是投票率之戰」，「我一直以為裴洛西很聰明不至於做此決定。真是瘋了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法