讓生者能帶著「逝者」出遊！ 日本推出迷你骨灰盒

2019-09-26 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日有殯葬用品業者推出「迷你骨灰盒POPO」，由「黃銅材質的蛋形骨灰盒」搭配精緻的「皮革材質方形提袋」，不僅小巧可愛、便於攜帶，甚至還有10種顏色可以挑選！而這項產品的設計理念就是方便逝者的家屬能帶著「他們」一同去旅行、帶他們去生前最愛的地方！

綜合外媒報導，POPO的蛋型骨灰盒是由黃銅精心打造，盒蓋為旋轉式，可妥善保存骨灰，盒子底部也特意設計軟墊，避免骨灰盒因為碰撞而造成損壞，而方形提袋內還有空間能放「逝者照片」，讓家屬能隨時思念他們；最重要的是，這樣精心設計的「迷你骨灰盒POPO」，為的就是讓「生者」能隨時帶「逝去的親人」前往生前喜歡的地方。

據報導，這項產品為日本殯葬用品業者於去（2018）年推出，有6款顏色，因為精緻小巧又便於攜帶，擁有不錯的銷量；業者在今（2019）年再度推出4款新色，目前共有10種顏色，而這些配色被命名為「鋼琴黑」、「珍珠藍」、「貴族白」等，不僅受到消費者的喜愛，還讓他們能依照逝者性別、年齡以及性格等情況，來選擇不同顏色的「POPO」。

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