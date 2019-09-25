靚女與包養「乾爹」譜戀曲 2年後甜蜜成婚

2019-09-25 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州（Kansas）20歲女子卡納迪（Miranda Canady）2年前在「交友網站」徵求願意包養她的「乾爹」，以約會換取現金和禮物！最後認識34歲的科姆斯（Aaron Combs），但2人約會4次後，雙方竟然真的愛上彼此，解除「金錢關係」成為情侶，並在今（2019）年6月甜蜜結婚！

綜合外媒報導，2017年時，18歲的卡納迪是名女服務生，同年7月為了「體驗生活」開始在交友網站上找乾爹，透過與不同的對象「約會」，不僅收到衣服、飾品、香水和花束等禮物，還曾在一次約會後獲得3,800美元（約11萬台幣）的天價酬勞；卡納迪表示，她一開始覺得和不同社會「成功」人士約會「很有趣」，不但能獲得高額「報酬」，那些約會對象也從來沒有讓她感到不舒服，但她能感覺，他們是藉由這種「方式」來填補生活的空虛。

加入交友網站不到1個月後，卡納迪認識大她14歲、任職於工業製冷技術產業的科姆斯，他每次約會後支付她300美元（約9,300台幣）的「報酬」，隨後科姆斯也成為卡納迪的主要約會對象；但在經過4次約會後，2人開始因為想與對方「見面」而約會，逐漸擺脫最初「利益交換」的關係，持續約會到2018年3月！科姆斯在2018年9月求婚成功，2人於6月27日結婚。

據報導，卡納迪表示，自己最初只是單純的「找金主」、沒有刻意尋求「真愛」，但她相信「願意敞開心房，就有可能在任何地方找到對的人」，同時也感謝能遇到尊重她的科姆斯，讓她能變得更好；而科姆斯則認為「人們總在無意間收獲愛情」，當初他只是想透過交友網站認識「新朋友」，沒想到卻遇到一生的摯愛。

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