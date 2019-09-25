瑞典16歲環保少女 榮獲「另類諾貝爾獎」

2019-09-25 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典16歲環保鬥士桑柏格（Greta Thunberg）今（25）日榮獲有「另類諾貝爾獎」（Alternative Nobel）之稱的「正確生活方式獎」（Right Livelihood Award）。桑柏格亦是今年諾貝爾和平獎被提名人。

《美聯社》報導，該獎項基金會表示，桑柏格獲獎以表揚她「激勵並擴大要求採取反映科學事實的緊急氣候行動」，這名16歲少女「體現了一種概念，即每個人都有創造變革的力量，她的決心激勵了各行各業的人民，促使他們要求立即採取氣候行動」。

「正確生活方式獎」創立於1980年，每年頒發一次，表彰創始人瑞典和德國籍的慈善家宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）認為被諾貝爾獎忽略了的傑出人物，通常每年有4位獲獎者，各可獲得100萬瑞典克朗（約新台幣320萬元）。

今年另3位獲獎人是：在中國爭取女權的中國律師郭建梅、堅定採取非暴力行動的西撒哈拉人權活動家海達爾（Aminatou Haidar），以及致力保護亞馬遜森林和其原住民的生活文化的巴西原住民代表柯本納瓦（Davi Kopenawa）和其領導的胡圖卡拉亞諾瑪米協會（Hutukara Yanomami Association）。

該獎項基金會執行董事兼創始人侄子奧萊（Ole von Uexkull）說，「我們向4位務實且有遠見的人士表達敬意，他們的領導力促使數以百萬人挺身捍衛自己不可剝奪的權利，並為地球上所有人共同居住的環境做出努力」。

「正確生活方式獎」預計在諾貝爾獎頒獎典禮前6天，即12月4日舉行頒獎典禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法