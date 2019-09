名嘴嗆16歲環保少女有病遭控制 福斯新聞公開致歉

2019-09-25 15:56

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典16歲「環保小將」桑柏格(Greta Thunberg)曾公開說明患有亞斯伯格症,她日前發表關注氣候議題演說,重砲質疑各國領袖不重視溫室氣體排放問題,博得國際關注。對此,美國一名學者在節目上竟稱她是「心理有病的瑞典兒童」,惹得來賓不滿回嗆「可恥」,節目也向桑柏格公開致歉。

據《CNN》報導,保守派學者諾勒斯(Michael Knowles)在《福斯新聞》節目中劍指近日活躍的桑柏格,稱應該由科學家來主導這一切,而不是政客和「心理有病的瑞典兒童」來領導,更嗆桑伯格遭父母與左派利用。

另一位來賓哈恩(Christopher Hahn)聽不下去,直接打斷諾勒斯發言,並嗆他「你是一個成年人,而你竟然在攻擊一個孩子」,直言他非常可恥,節目現場相當火爆,連女主持人都一度露出驚訝神情。針對來賓在節目上議論桑柏格一事,《福斯新聞》在23日晚間向她道歉。

《福斯新聞》發言人表示,當天節目嘉賓諾勒斯的言論是可恥的「我們向桑伯格與觀眾道歉」,且未來不會再發通告給諾勒斯。對此,諾勒斯也在推特上發文為自己辯護,他強調,患有精神障礙的人不可恥,可恥的是剝削一個孩子,來推動你的政治成績。

Holy shit



Michael Knowles of Daily Wire just called Greta Thunberg a "mentally ill Swedish child."@ChristopherHahn tore into him pic.twitter.com/Ki0cK6W3Ev