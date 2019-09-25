北海道小島消失了！ 日本領海恐縮小

2019-09-25 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本北海道猿拂村海面附近一個無人島「Esanbe 鼻北小島」（エサンベ鼻北小島）消失了？日本海上保安廳巡查後確認，這個北海道小島已經消失在海平面上，附近僅剩淺灘，若退潮後仍未浮出海面，日本領海恐縮小。

據日本《共同社》報導，據日本北海道猿拂村約500公尺的海面上，原有一處無人島被稱為「Esanbe 鼻北小島」，該島的平均高度約為海拔1.4公尺，但海上保安廳接獲通報指稱，從海上看不到小島了，便進行巡查作業，巡查後發現，在鄂霍次克海沿岸的猿拂村近海，曾經的小島所在地附近已沒有島嶼，只有水深非常淺的淺灘。

依據《聯合國海洋法公約》第121條島嶼制度，島嶼是「四面環水並在高潮時高於水面的自然形成的陸地區域」，島嶼可享有和陸地領土一樣的領海、鄰接區、專屬經濟海域和大陸礁層，而漲潮時被海水淹沒，退潮才露出水面則被定義為「低潮高地」，如果位於距本土12海里（約22公里）內，則和島嶼一樣可作為領海的基準。

海上保安廳指出，將在往後1年進行潮位觀測，以判斷該淺灘是否屬於「低潮高地」，若退潮時依然沒浮出水面，日本領海將縮小0.03平方公里，不到一個東京巨蛋的面積（約0.047平方公里）。

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