美前情報官坦承幫中國當間諜 遭法院判刑10年

美國一名國防情報局（DIA）的前官員漢森（Ron Rockwell Hansen），去年因涉嫌非法為中國從事間諜工作遭當局逮捕，法院本月24日將他判刑10年。（美聯社）

2019-09-25 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名國防情報局（DIA）的前官員，去年因涉嫌非法為中國從事間諜工作遭當局逮捕，法院本月24日將他判刑10年。據悉，這已是近來第3名因遭中國收買而被判刑的美國情報官員。

外媒報導指出，現年58歲的男子漢森（Ron Rockwell Hansen）於去年6月初遭聯邦調查局逮捕，漢森被控試圖將國防訊息傳給中國，非法為中國政府蒐集情報，並收取數十萬美元的酬勞。

據美國司法部指出，漢森2006年獲得國防情報局聘用，能夠接觸最高機密權限，且在2013年至2017年間曾多次往返美中，至少收受了80萬美元（約新台幣2376萬元）來自中國的資金，向中國情報單位提供美國軍事和情報資料。

在接受調查後，漢森也坦承收受中國資金從事間諜工作，並將美軍戰備狀況等國安資訊賣給中國。他也成為近月以來遭美國司法部起訴的3名前情報人員之一。另外兩位是中央情報局（CIA）前幹員馬洛里（Kevin Patrick Mallory），於今年5月因密謀傳送極機密的國防情報給中國，最終遭判刑20年。另一名則是CIA前探員李振成（Jerry Chun Shing Lee）他也坦承替中國從事間諜工作，目前正在等待判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法