關切ICAO排除台灣 多名美議員控北京自私危害飛安

2019-09-25 05:27

〔中央社〕國際民航組織（ICAO）大會今天開幕。為了抗議台灣因政治因素無法參與，美國國會41位跨黨派眾議員聯名致函美國務卿蓬佩奧及運輸部長趙小蘭，警告北京自私的外交政策恐危害數千萬旅客的安全。

聯名信函是由眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）領銜，並由多位國會領導階層議員連署，包含眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）及其他3位眾院台灣連線共同主席瑞斯（Albio Sires）、康諾里（Gerry Connolly）與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）。

連署議員在信中指出，台灣轄下的「台北飛航情報區」，去年提供175萬架次飛機、6890萬人次旅客服務；位在情報區內的台灣桃園國際機場，去年在國際旅客人數及貨運量方面，也分別被國際機場協會（Airports Council International）列為全球第11大及第5大繁忙機場。

連署議員表示：「台北飛航情報區在區域飛航所扮演的中心地位，使台灣參與ICAO相關討論一事至為重要。」他們也指出，排除台灣參與ICAO有關飛安及經濟議題的討論，將導致ICAO規範執行上的延誤，也會阻礙「台北飛航情報區」與亞洲民航架構的無縫整合。

ICAO大會每3年舉辦1次。台灣曾於2013年應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」（guests）身分參加當屆大會。但在中國壓力下，ICAO截至目前已經連兩屆大會將台灣排除在外。

連署議員指控，北京「自私自利的外交政策」不只剝奪國際社會獲得來自台灣貢獻的機會，更危及每年通過「台北飛航情報區」數千萬名旅客的安全。他們強調，飛航安全不該是政治議題，並呼籲蓬佩奧及趙小蘭大力支持台灣以觀察員身分，參與本屆ICAO大會。

對於美國議員的強力支持，台灣駐美代表處今天發聲明表示，聯名信函展現美國國會不分黨派力挺台灣國際參與之堅定立場。代表處也對美國國會長久以來支持強化台美關係，及力挺台灣參與國際組織的具體行動，表達誠摯感謝。（編輯：陳政一）

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