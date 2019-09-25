日自衛隊海上閱兵 南韓不參加中國首度參加

2019-09-25 00:14

〔中央社〕日本海上自衛隊幕僚長山村浩今天宣布，10月14日在神奈川縣相模灣舉行的自衛隊閱艦式（日本稱觀艦式），南韓海軍不參加，但中國海軍將首度參加。

日本產經新聞報導，受到日韓關係惡化影響，這次海上自衛隊閱艦式不邀請南韓海軍參加。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會上表示，日韓關係持續處於非常嚴峻狀況，邀請南韓海軍參加海上閱艦式的大環境尚未形成。

日韓之間的問題包括所謂前徵用工（二戰期間被日本企業徵用的勞工）問題、南韓海軍去年12月用射控雷達照射日本海上自衛隊反潛機事件、南韓決定不續簽「日韓軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）等，目前日韓在安保上的合作陷入困難狀況。

去年10月南韓在國際閱艦式要求日本自衛隊不要懸掛自衛艦旗「旭日旗」，結果日本海上自衛隊決定不參加。

今年4月日本海上自衛隊派艦艇參加在中國舉行的國際閱艦式，中國海軍為了回禮，將首度參加下個月日本海上自衛隊舉辦的閱艦式。

日本自衛隊的海上閱艦式每3至4年舉行一次，上一次2015年舉行時，美國、澳洲、印度、法國及南韓，都派艦艇參加。今年除了中國以外，美國、英國、印度、加拿大、澳洲、新加坡共7國將派艦艇或飛機參加。（編輯：劉學源）

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