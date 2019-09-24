反送中》香港又傳「被自殺」？民運人士：中共特務暗殺

2019-09-24 22:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港荃灣海濱24日上午驚現黑衣男浮屍，再度引發「被自殺」疑雲，雖然初步了解死者生前官司纏身，疑似因此跳海尋短，但這個答案無法平息各界揣測，甚至有網民發起「荃灣西海皮獻白花」行動，當晚到現場祭拜。據中國知名民運人士張林指稱，越來越多跡象顯示，中共正對香港人進行「暗戰」、「超限戰」，意圖通過各種各樣的暗殺，逐漸剪除最勇敢的抗議者。

網路上傳出越來越多傳言，指8月31日當晚，港警衝入太子站驅散時有示威者在站內被打死，卻遭警方「毁屍滅跡」。雖然港警反擊為「不實指控」，但示威民眾要求港鐵公開當晚太子站的監控影片卻一直遭到拒絕。

現為自由撰稿人及作家的張林在《大紀元》/a>撰文指出，最近三個月來，時時傳出港人自殺消息，而且數字不斷上升。最近兩周時間，就有40多人「跳樓」。現場沒有血跡，事發時沒有聲音。

他提到，9月18日深夜，有將軍澳居民看到，港警將一只白色箱子抬上旅遊巴士。9月19日下午，多名警員出現在鴨俐州海邊。隨後不久，淺水灣發現屍體。15分鐘後，相關新聞就播出。

他指出，還有許多莫名其妙的屍體浮於海邊，不像過去香港人自殺的案例。一些網民把以上這些消息串連起來，認為香港警察在中共的暗中領導下，已經淪為殺人兇手。

最近的自殺者也沒有留下遺書，有些自殺的身上居然有淤血，跳樓的身上留有舊傷。但是港警仍然堅持說一切正常。

研究中共的專家認為，這些人應該多半是被中共特務暗殺掉的。因為很多人不知道，中國是個特務國家。特務的比例，大約佔中共統治人口的百分之一。在香港的中共特務，一般的情報員起碼有數十萬，其中專業特務，大約在10萬左右。

文中指出，這些特務，隨時可能裝備殺人工具。中共有許多殺人實驗室，研究各種致人死地，而又不會引起人們懷疑的方法，使受害者看起來像是病死、自然死、自殺死等等。

張林指出，如果中共使用1989年解放軍血腥鎮壓北京民主運動的方法，勢必會打死大量英國人、美國人，那不僅會引起國際糾紛，甚至導致各國組成聯軍，武力進駐香港，因此中共利用其在香港大量特務的佈局，展開秘密定點清除，精心選擇消滅一些孤立無援的抗議先鋒，最終威嚇其他抗議者，從而摧毀抗議運動。

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