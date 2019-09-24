有違「公正報導」守則？中國官媒國際台遭英國當局調查

2019-09-24 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，為推行「大外宣計畫」與西方媒體「爭奪話語權」，中國在世界各地經營媒體為其喉舌，不過，中國官媒央視旗下的「中國國際電視台」（CGTN）屢遭質疑報導偏頗。「英國通訊管理局」23日宣布，將針對「中國國際電視台」展開調查，藉此研究該電視台有關香港「反送中運動」的報導是否有違「公正報導」的守則。

根據香港媒體「立場新聞」報導，「英國通訊管理局」表示，將針對「中國國際電視台」在8月和9月期間，關於香港「反送中運動」的相關報導展開4項調查，研究該台是否違反「新聞必須有適當的公正性」的原則。「英國通訊管理局」發言人表示，這是局方在內部例行監管後決定展開的調查。

今年5月，「英國通訊管理局」已因「中國國際電視台」播放認罪影片，對私隱、公平性等問題展開4項調查，而如今又新增了4項調查。

近來美國司法部加強執行《外國代理人登記法》，今年2月「中國國際電視台」也正式登記為外國代理人，而6月「中國國際電視台」被拒絕續領美國國會記者證。上星期有外媒證實，由於擔心該台在報導香港「反送中運動」時有所偏頗，在該台擔任顧問的前英國通訊管理局非執行董事的波拉德（Nick Pollard）決定辭去該台顧問一職。

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