阿爾及利亞婦產科醫院大火 8嬰兒葬身火窟

2019-09-24 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家阿爾及利亞一間婦產科醫院，在當地時間今（24日）晨傳出大火，有8名嬰兒不幸葬身火窟。

綜合外媒報導，在當地時間今晨3點50分（台灣時間上午10點50分），在阿爾及利亞東部的瓦德（El Oued）傳出火警，一間婦產科醫院發生大火，相關單位出動數十輛消防車救火，救出11名嬰兒、107名婦女以及28名醫護人員，但仍有8名嬰兒不幸葬身火窟，救難人員難過表示，他們有些是遭燒死、有些是被嗆死，起火原因目前正在調查中。

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