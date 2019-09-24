這怎麼解釋？美同單位9消防員 5個月內接連當爸爸

嬰兒們躺在爸爸的裝備上。（圖擷自Rancho Cucamonga Fire District臉書）

2019-09-24 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國曾發生多起同單位女性幾乎同時懷孕生子的現象，當時婦產科醫師解釋這是一種「氛圍」，因為這些女性年齡都很相近，也都在經歷同樣的事情。不過，加州一處消防單位的9名男消防員，短期內紛紛迎來新生兒當上爸爸，不知醫師是否也能解釋這種巧合狀況。

據《ABC》報導，南加州蘭喬庫卡蒙格消防部門（Rancho Cucamonga Fire District），在今年3月至7月之間總共有9名同事家有喜事，他們的妻子分別生出了7名男嬰和2名女嬰。

蘭喬庫卡蒙格消防局開心地在臉書分享9名爸爸與9名嬰兒的照片，只見他們或是高高地把寶寶舉起來，或是甜蜜地讓另一半也進來合照，甚至是讓寶寶躺在爸爸的裝備上。

許多外國網友們見狀都送上祝福，有人好奇詢問「這是計畫中的嗎？」還有人笑稱，這9個小孩應該會像在一個大家庭那樣長大。

美國南加州蘭喬庫卡蒙格消防部門（Rancho Cucamonga Fire District），在今年3月至7月之間總共有9名消防員當上爸爸，他們抱著嬰兒和妻子開心合影。（圖擷自Rancho Cucamonga Fire District臉書）

爸爸們和嬰兒合照。（圖擷自Rancho Cucamonga Fire District臉書）

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