驚！美陸軍士兵 密謀炸掉《CNN》總部

2019-09-24 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州聯邦法院昨（23日）發布的文件顯示，24歲的陸軍士兵史密斯（Janett William Smith），涉嫌教導他人製作炸彈並討論炸掉美國有線電視新聞網（CNN）總部，目前已經被捕。

據《CNN》報導，聯邦調查局（FBI）特工指出，史密斯與FBI的一個秘密線人討論犯案，並建議用汽車炸彈攻擊美國重要新聞網的總部。兩名熟悉內情的消息人士表示，這裡面所指的就是《CNN》總部。

調查顯示，史密斯早在2016年就曾討論過要在烏克蘭加入一個極右翼的準軍事集團，2017年他服役成為美軍士兵後駐紮在德州，並於臉書聊天室吹噓自己能夠仿照阿富汗人的風格製作炸彈。

FBI於今年3月開始追蹤史密斯的行為，掌握他7月被調派去堪薩斯州萊利堡（Fort Riley）駐紮後，除了與他人談論炸掉新聞網的做法之外，在9月20日與一名FBI特工的聊天當中，還提到了德州前國會議員奧洛克（O'Rourke），並建議可以用炸彈或手榴彈來攻擊。

堪薩斯州第一步兵師陸軍上校凱利（Terence Kelley），出面證實史密斯是現役軍人。並強調陸軍已與FBI合作展開調查。

《CNN》總裁祖克（Jeff Zucker）在給員工的信件當中給出定心丸，直說公司沒有迫在眉睫的威脅，「我們將繼續每天積極監測相關可能的問題，並與全球安全團隊以及執法單位密切合作」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法