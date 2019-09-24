地質學家發現失落的大陸！就掩埋在南歐底下...

2019-09-24 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕不是亞特蘭提斯！荷蘭烏得勒支大學地質學家范‧辛斯伯格（Douwe van Hinsbergen）一直在探索失落的大陸，他與研究團隊本月發表在地科期刊《岡瓦納研究》（Gondwana Research）的一篇論文，揭示出大亞德里亞（Greater Adria）陸地的存在，而這塊和格陵蘭島差不多大小的失落大陸，目前就埋在南歐底下。

據《NBC》報導，距今2000多年前，古希臘哲學家柏拉圖在寫作中提到名為亞特蘭提斯的大陸，裡面描述經過強烈地震和洪災之後，亞特蘭提斯從此被淹沒在水下，造成後世不斷有人追尋這塊土地。而地質學家們的研究證實確實有失落大陸，儘管那並非柏拉圖想像中的那樣。

范‧辛斯伯格與同事們研究了地中海周圍和下方的岩石，發現大約1.4億年前，由於板塊碰撞使得大亞德里亞逐漸被埋進南歐裡，也就是在現今義大利、希臘、克羅埃西亞的下面。

大亞德里亞並不是唯一的失落大陸，對古代岩石的分析表明，地球上幾乎所有最早的大陸都可能不在了，從而帶走了地球上許多生命史。但是，失去的大陸並沒有完全消失，它們也會留下痕跡。

范‧辛斯伯格指出，大亞德里亞的岩石被削下並合併到阿爾卑斯山上，另外，由於高溫、巨大壓力再加上數千萬年的時間，來自大亞德里亞的石灰岩變成了大理石，透過與歐洲版塊的擠壓又回到地表，被羅馬人和希臘人所開採。

除了大亞德里亞，先前已有一塊失落大陸被研究者發現，那就是圍繞著新西蘭各島、被淹沒在水底的西蘭大陸（Zealandia），其大小約是澳洲的3分之2，並被科學家稱為地球第八大陸。

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