辣妹穿「新鞋」跑趴腳痛整晚！ 隔天才驚覺「鬧笑話」

2019-09-23 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子麥吉（Ayleigh McGhee）近日穿著新買的「蛇紋高跟鞋」在格拉斯哥（Glasgow）參加派對，但整晚她都飽受腳上新鞋的折磨，讓她坐立難安、寸步難行，然後跟友人抱怨新鞋「一整晚」！直到隔天睡醒，當她查看昨晚的照片時，猛然發現原來不是鞋子有問題，是她把鞋子穿反了！而且整整穿了一整晚都沒有發現！

綜合外媒報導，麥吉在14日時為了參加派對精心打扮，不僅穿著火辣黑色小禮服，還以新買的「蛇紋高跟鞋」搭配同為「蛇紋」的手拿包；但派對期間她卻一點都不盡興，因為一整晚，她都被「腳痛」所苦、寸步難行，讓她頻頻向好友亨利（George Henry）抱怨，但還是咬牙堅持撐到結束。

麥吉一直將腳痛歸咎於新鞋「不合腳」，應該是買太小或是鞋子本身設計有問題，結果回到家後，隔天一覺醒來，卻從前一天放到Instagram上的全身照發現，原來她的大拇指因為鞋子「左右腳穿反」，幾乎露在鞋外！發現自己「耍蠢」的她，連忙告訴好友事情的「真相」，隨後亨利將「穿錯腳的照片」轉發到推特上，引起網友熱議。

網友除了關注麥吉因為鞋子穿反露出的腳趾以及扭曲的腳踝，也將焦點聚集在她「時尚」的穿著，有男性網友針對她的蛇紋手拿包提問「她是忘記把包包從透明筆袋裡拿出來嗎？」，被其他女網友笑是「直男」，也有網友表示「女生比較願意為了時尚而忍耐，如果是男生絕對不會忍著腳痛出門」。

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