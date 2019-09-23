霸凌遭反擊？ 中國國中生被同學從4樓高拋下 全身多器官破裂

2019-09-23 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西河池市都安瑤族自治縣的一所國中傳出，有學生之間發生口角爭執，1名黃姓學生將韋姓學生抱起後拋下4層樓高的案件，導致韋姓學生全身多枚器官破裂。

綜合媒體報導，一名身穿學校制服、身材較為高大的男生，突將另一名身穿黑色上衣的男生抱起，隨後直接從4層樓高處拋下。傷者的姐姐在網路上表示，弟弟被學長丟下去後入住加護病房，「他被初步診斷為內臟破裂、肺部氣管破裂、出血不停、全身多處骨折，目前還沒有脫離危險期。」

都安瑤族自治縣教育局對此表示，​​2019年9月16日8時40分左右，都安瑤族自治縣安陽中學9年級黃姓學生與8年級韋姓學生因發生口角、爭執，致使韋姓學生從學校教學樓4樓跌落到1樓球場邊的塑膠跑道上。事發後，校方第一時間將傷者韋姓學生送至醫院，同時墊付部分醫藥費。目前，韋姓學生神智清醒，而黃姓學生已被警方逮捕。

中國社交平台上的消息指出，肇事學生家屬聲稱，兒子在學校經常受欺負。網絡盛傳，肇事學生疑似因受霸凌才做出此舉。受害學生家屬表示，目前這一說法在網上沸沸揚揚，家人為此感到身心俱疲，不過，關於霸凌的說法並沒有得到校方證實。警方也正介入調查事實真相。

相關影片請見︰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法