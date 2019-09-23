川普合體印度總理造勢 5萬人前耍麻吉狂搶印裔票

2019-09-23 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（22）日晚間在德州休士頓舉辦萬人造勢，找來今年剛連任的印度總理莫迪（Narendra Modi）合體登場，美印文化穿插的盛大表演節目，吸引約5萬人參加，目標就是要打入2016民主黨的鐵票倉「印裔美國社群」。

綜合外媒報導，美國總統川普昨（22）晚選在職業美式足球隊休士頓德州人（Houston Texans）主場NRG體育館，舉行巨型造勢活動。共計90分鐘、超過400名表演者，進行以美國、印度文化穿插的精彩節目，最終高潮由川普與莫迪合體磅礡登場，為的就是打入印裔美國社群的民心。

這場造勢活動約吸引了5萬民眾參與，印度總理莫迪遠道而來幫忙造勢，川普形容為「深刻的歷史時刻」，還在台上與莫迪兩人「互褒」，大秀麻吉關係。川普並誓言與莫迪維持良好關係，共同打擊「極端伊斯蘭恐怖主義」。

此外，川普也不忘向台下的印裔美國人喊話稱：「你們堅守我們的價值、提升我們共同的社群，並對身為美國人感到驕傲，同樣地美國也對你們感到驕傲。」莫迪在致詞時則表示，他已經「等不及」要帶領印度抵達新高度，並稱「印度當今的流行語是『發展』」。

據悉，美國2016年總統大選出口民調顯示，高達75%的印裔美國選民都把票投給民主黨候選人希拉蕊。川普為爭取連任以超大排場搶印裔票，不難理解。

約翰‧霍普金斯大學的亞洲部主任卡普爾（Devesh Kapur）表示，莫迪和川普本次合體，雖然不會一次解決棘手的貿易戰爭議，但對雙方而言都是一次具象徵性的碰頭。他預言，未來川普可能會針對印裔美國人放寬他緊縮的移民政策。

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